Красавица сбежала из-под венца ради пухляша из «Я худею»: обомлеете, увидев ее сегодня

Наибольшую популярность Евгений Кулик обрел после того, как засветился в главной роли в комедии «Я худею». Несмотря на свой лишний вес, актер недостатка в женском внимании не испытывает. Более того, он увел чужую невесту прямо из-под венца, о чем ничуть не жалеет.

С Ригиной Гайсиной артист познакомился, когда приехал, чтобы обсудить детали ее свадьбы с другим молодым человеком. Пара выбрала Кулика в качестве ведущего мероприятия — тогда никто и подумать не мог, к чему это приведет.

Вскоре Гайсина заинтересовалась звездой экрана и бросила жениха. Влюбленные начали жить вместе и в 2018 году сыграли скромную свадьбу. Еще через два года у супружеской четы появилась дочь, а осенью прошлого года — сын.

Известно, что красавица-жена Кулика не сидит без дела — она создала свой бренд по пошиву женской одежды и нижнего белья. Супруги живут в Екатеринбурге, но, поскольку актер часто снимается в разных городах России, много путешествуют.