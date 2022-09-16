Красавица Рита из «Кадетства» радикально изменилась: теперь над ней злорадствуют

Сериалы «Кадетство» и «Ранетки» были одними из самых популярных телепроектов России в 2000-х. Молодых актеров и актрис, снимавшихся там, без преувеличения знала и любила вся страна.

Одной из них была и Линда Табагари, сыгравшая в этих сериалах двух разных девушек с одним и тем же именем — Риту Погодину в «Кадетстве» и Риту Лужину в «Ранетках». До этого в ее карьере уже были роли в известных проектах («Каменская», «Не родись красивой» и т.д.), но именно в середине нулевых слава девушки стала действительно всенародной.

А сейчас поклонники актрисы отмечают, что ее внешность резко изменилась: «Линда мне нравилась в „Кадетстве“, а сейчас прямо страшная и грубая какая-то», «Линду жизнь потрепала», «Табагари страшная какая».

Впрочем, сама актриса почти не общается с поклонниками. Сейчас она увлеклась самопознанием и индийской философией. Поэтому подобная критика вряд ли сильно изменит ее жизнь.