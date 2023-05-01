Красавица, пленившая Кобзона: как так вышло, что она умерла в нищете и одиночестве

Валентина Яшина мечтала о карьере киноактрисы, но стала одной из самых известных манекенщиц в СССР. Яркая блондинка сводила мужчин с ума. Не устоял перед ее чарами и Иосиф Кобзон.

Этот роман был скоротечным, но о своей возлюбленной артист всегда вспоминал с теплотой. По словам музыканта, Яшина была не только невероятно красивой, но и на редкость начитанной и эрудированной.

У русской Греты Гарбо было все — привлекательная внешность, успешная карьера, ребенок (в первом браке она родила сына Александра), богатый муж (вторым супругом модели стал философ и художник Николай Малахов). Однако в 90-е все рухнуло.

Избранник модели скончался, но оставил ей огромное состояние. Несмотря на это, Яшина оказалась в полной нищете. В этом винят ее единственного наследника, который постоянно тянул из матери деньги, а затем и вовсе продал ее квартиру.

Скромной пенсии на жизнь не хватало, поэтому звезда подиума была вынуждена работать уборщицей. Последние годы своей жизни она провела в полном одиночестве на даче в подмосковной Купавне, сын и внук Яшину никогда не навещали.