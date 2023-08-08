Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место

Сериал «Великолепный век» сделал исполнительницу главной роли Мерьем Узерли звездой мирового масштаба. Даже несмотря на то, что после финала проекта прошло уже почти 10 лет, имя актрисы до сих пор на слуху во многих странах. Она является желанной гостьей любой красной дорожки, мужчины сходят по Узерли с ума, а женщины пытаются повторить ее укладку и модные образы.

Высокий статус рыжеволосой дивы доказал и недавний рейтинг. Узерли попала в список самых красивых женщин всех времен и заняла там свое заслуженное место. Рядом с ней в перечне оказались признанные звезды, чья привлекательность не вызывает сомнений — от Мэрилин Монро до Анджелины Джоли.

Правда, попадание в рейтинг исполнительницы роли Хюррем-султан имеет и свою оговорку. Оказалось, что Мерьем Узерли не смогла пробиться даже в десятку фавориток. По информации телеканала «Сапфир», красавица оказалась только на 22-м месте, что точно нельзя назвать убедительным результатом.