Красавица, но на Ягу не похожа: вот кто озвучил вредную колдунью в «Богатырях»

Баба Яга в мультипликационных фильмах про Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца — персонаж второстепенный, но интересный. Вредная старушка-колдунья очаровала многих зрителей.

У нее приметная внешность — чего стоит один только нос крючком — и оригинальная манера речи. Мало кто знает, что озвучивала антагонистку известная актриса. На свою героиню она непохожа совершенно.

В картине «Три богатыря на дальних берегах» Баба Яга говорит голосом Елизаветы Боярской. Дочь народного артиста вжилась в роль настолько удачно, что ее пригласили участвовать и в многочисленных продолжениях. Так что в новой части, которая выйдет зимой, поклонники снова смогут ее услышать.