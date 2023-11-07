Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Красавица, но на Ягу не похожа: вот кто озвучил вредную колдунью в «Богатырях»

Красавица, но на Ягу не похожа: вот кто озвучил вредную колдунью в «Богатырях»

7 ноября 2023 07:45
Красавица, но на Ягу не похожа: вот кто озвучил вредную колдунью в «Богатырях»

Артистку сложно соотнести с персонажем.

Баба Яга в мультипликационных фильмах про Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца — персонаж второстепенный, но интересный. Вредная старушка-колдунья очаровала многих зрителей.

У нее приметная внешность — чего стоит один только нос крючком — и оригинальная манера речи. Мало кто знает, что озвучивала антагонистку известная актриса. На свою героиню она непохожа совершенно.

В картине «Три богатыря на дальних берегах» Баба Яга говорит голосом Елизаветы Боярской. Дочь народного артиста вжилась в роль настолько удачно, что ее пригласили участвовать и в многочисленных продолжениях. Так что в новой части, которая выйдет зимой, поклонники снова смогут ее услышать.

Красавица, но на Ягу не похожа: вот кто озвучил вредную колдунью в «Богатырях»
Фото: Кадр из мультипликационного фильма «Три богатыря и конь на троне» (2021), фотобанк Legion Media
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше