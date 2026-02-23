«Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм

Когда на экране появляется тигр или бегемот, зритель обычно не ломает голову вопросом: настоящий зверь или нарисованный. Сегодняшние технологии позволяют создать любого зверя виртуально, и не каждый эксперт отличит подделку. Но создатели фильма «Красавица» 2026 года (премьера назначена на 19 февраля) рассудили иначе: практически всех животных решили снимать живьем. Правда, без исключений не обошлось.

Фильм рассказывает про сотрудников Ленинградского зоосада, которые в блокаду спасали своих питомцев. Если бы всех зверей нарисовали на компьютере, вышло бы эффектно, но без души. Режиссер Антон Богданов выбрал другой путь: в кадре задействовали реальных животных, причем многих нашли в тяжелом состоянии.

Тигренка Марусю волонтеры обнаружили у горе-хозяев, которые держали ее как игрушку, морили голодом и не лечили. Съемочная группа выкупила зверя, поставила на ноги, и теперь Маруся живет в Доме тигра под Петербургом.

Самая большая головная боль случилась с бегемотом. Для сцен, где Юлия Пересильд гладит животное, изготовили реалистичную куклу. Ее создавали с помощью 3D-сканирования настоящего бегемота Добрыни. Кукла умела дышать, шевелить ушами и раздувать бока. Но когда смонтировали материал, выяснилось: игрушка отличается от живого зверя цветом кожи и пластикой. Пришлось в большинстве кадров заменять куклу нарисованным бегемотом.

Настоящего бегемота Златика снимали в Новосибирском цирке — туда специально везли декорации из Петербурга. Златик вел себя как профессиональный актер: не боялся софитов, разевал пасть и даже напевал в ожидании лакомства.

Златик отработал на все сто, огромное спасибо ему и дрессировщикам. Вся группа была в полном умилении, — говорил режиссер.

Единственное, для чего массово применяли графику, — снег. Натуральная зима выдалась слишком теплой. Но все, что касается животных, создатели старались не подделывать. Режиссер честно признактся: врать зрителю не хотелось. Компьютерные звери убили бы ту самую ламповость, которой пропитана история о людях, спасавших братьев меньших в самое страшное время.

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