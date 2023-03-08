Красавица-модель стала инвалидом из-за жениха: как она выглядит теперь (фото)

Жизнь Маши Лебедевой полностью изменилась в 2016 году. Успешная студентка и модель, она уехала на машине вместе со своим женихом Андреем, когда они попали в страшную аварию.

В результате ДТП пострадала только Маша, однако ее травмы оказались очень серьезными. Ей полностью раздробило таз, а из-за удара головой о дверь у нее диагностировали черепно-мозговую травму. В итоге она 3 месяца провела в коме, а когда очнулась, то ее зрение начало стремительно ухудшаться. И вскоре она совсем перестала видеть. Гормональные препараты, которые ей выписали врачи, заметно изменили ее внешность, превратив практически в другого человека.

Повлияла авария и на личную жизни девушки. Дело в том, что спустя уже несколько месяцев Андрей, с которым девушка планировала отправиться в ЗАГС, перестал отвечать на ее звонки. Он решил полностью исключить бывшую невесту из своей жизни. Подобным образом поступили и подруги Маши, которые не захотели общаться с ней.

Первое время Маша была практически одна, но ей все же удалось найти друзей. Благодаря публикациям в нескольких СМИ ей удалось завести новых друзей, которые регулярно зовут ее в караоке — ее любимое развлечение. Сейчас Маша старается восстановить свою предыдущую жизнь и активно занимается спортом. А многочисленные подписчики всячески поддерживают ее и желают ей только успехов.