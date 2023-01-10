Красавица Ляля из «Перекрестка» отказалась от пластики: посмотрите, что с ней стало за 25 лет

Теперь она не так привлекательна, как раньше.

Анна Легчилова давно очаровала зрителей благодаря роли милой учительницы английского в фильме «Перекрёсток». Голубоглазая блондинка с утонченными чертами лица быстро запомнилась и полюбилась аудитории.

Роль Ляли принесла актрисе много громких работ. Кроме карьеры, девушку ждал успех и в личной жизни.

Во время работы над телеспектаклем она познакомилась с Игорем Бочкиным, который позже стал ее мужем.

Однако вскоре все стало не так радужно. У возлюбленного Анны оторвался тромб, и супруг был на грани жизни и смерти. Артистка не отвернулась от избранника и прошла через все этапы реабилитации.

Переживания за судьбу мужа и решительный отказ от пластики сделали своё дело. Сегодня артистка утратила многое от своей былой привлекательности. На лице появились выраженные морщины, кожа обвисла, а взгляд стал тяжелее.