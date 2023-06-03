Красавица из фильма «Жди меня» умерла после того, как услышала эти слова: от них бросает в дрожь

Валентина Серова не смогла сохранить свой успех и остаток жизни провела в одиночестве. Некогда популярная артистка страдала от алкогольной зависимости, что и поставило крест на ее карьере и семье.

Единственным источником дохода знаменитости была нищенская зарплата, которую ей платили в Театре киноактера. Каждый раз, когда приходила за деньгами, Серова спрашивала, нет ли для нее новых ролей. И неизменно получала отказ.

Поначалу артистка, желая выбраться из замкнутого круга, просила помощи у власти, но в итоге смирилась с тем, что никому не нужна. Серова влачила жалкое существование, пока ее жизнь не оборвалась при загадочных обстоятельствах.

В декабре 1975 года Валентина Васильевна вновь пришла за зарплатой. Вдруг изменившаяся до неузнаваемости красавица из фильма «Жди меня» услышала за своей спиной голоса:

«Это что, Серова?! А я думала, она умерла!»

По слухам, именно эти слова окончательно выбили почву из-под ног артистки. Совпадение это или нет, но на следующий день изуродованное тело знаменитости нашли в ее квартире. Обстоятельства смерти Серовой до сих пор не раскрыты.