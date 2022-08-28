Красавица из фильма Гайдая не пожалела о «бегстве» в США: что с ней стало

Немало советских звезд жалели, что променяли родину на американскую мечту, и в последствии возвращались в Россию, но не Лариса Еремина. Ее отечественный зритель знает по эпизоду в комедии Леонида Гайдая и роли Софочки в «Не может быть!».

Красавице-актрисе, которую сравнивали с голливудскими дивами, прочили успешную карьеру, но она неожиданно исчезла с экранов. С развалом Советского союза выяснилось, что Еремина покинула страну и уехала в США вместе с мужем Грегори Уэйном.

В советские времена такой переезд был весьма рискованным предприятием, поскольку «бегство» на вражескую территорию ставило крест на карьере, но Лариса не пожалела о принятом решении.

Актриса не только продолжила съемки в кино, но также занималась моделингом и дубляжом, выступала в театре и вела телевизионные передачи, а потом и вовсе занялась преподаванием.

После работы в ведущих актерских школах, Еремина открыла собственное учебное заведение и занимается воспитанием юных актеров до сих пор.