Красавица Икуку и скрипка-лиса: эти слова в популярных песнях годами слышали неправильно

Чтобы понять, о чем поется в песне, недостаточно ее услышать. Иногда нужно прочитать текст. Если же его перед глазами нет, появляются лингвистические казусы, подобные «красавице Икуку».

Именно так многие слушатели годами воспринимали строчку из песни трех мушкетеров. Звучит она, конечно же, не так.

«Пора, пора, порадуемся На своем веку, Красавице и кубку, Счастливому клинку».

Вот только «и кубку» в исполнении Боярского и компании звучало не слишком отчетливо. Поэтому превратилось со временем в кадавра «Икуку» — имя собственное неведомой красавицы из далекой страны.

Доставалось и многострадальной песне-заставке из «Ералаша». Вместо «Веселые истории экран покажет наш» одним слышалось «громок гогот наш», другим «крантоподнатаж», третьим и вовсе лингвистическая белиберда. Причем каждый раз разная.

Пронзительную песню о далекой Родине из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» тоже переврали. Многие пели: «Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня». Хотя в оригинале никакого «ненадолго» нет. Строчка звучит так:

«Я прошу, хоть не надо лгать…».

«Скрипку-лису» Игоря Саруханова из-за ослышек даже переименовывали. Изначально автор слов писал о скрипе колеса. Но из-за двоякого звучания поменял название. А затем режиссер клипа вернул первую версию.