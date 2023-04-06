Красавица и чудовище на самом деле существовали: их история тронет вас до слез

История любви заколдованного, а в прошлом эгоистичного принца и простой девушки с говорящим именем Белль (прекрасная)... Казалось бы, такие романтические отношения со счастливым концом бывают только в сказках в духе «Красавицы и чудовища». Но у главных героев есть реальные прототипы.

Прообразом для чудовища послужил настоящий принц. Он жил в XVII на Тенерифе и был неимоверно волосат. Растительностью было покрыто почти все его лицо. Так вышло не из-за колдовства, как в известной сказке. У отпрыска голубых кровей было редкое заболевание — гипертрихоз. Но суеверные люди все равно сочли странный недуг проклятием. Спасти принца мог лишь брак с красивой девушкой и появление «безволосого» наследника без отклонений.

При помощи одного из европейских королей чудовищу удалось жениться на красавице. Девушку звали Кэтрин. Ее имя («вечно чистая») как нельзя лучше подходило для поставленной простым людом и близкими принца задачи — вылечить принца. Но избавить его от недуга новоиспеченной принцессе не удалось. Их общая дочь унаследовала заболевание отца.