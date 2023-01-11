Красавица-азиатка смыла макияж, и все ахнули: описать обман не хватит слов

Почти каждый день появляются новые косметические продукты и техники, способные сделать из любой «серой мышки» невероятную красотку. Первыми в этом деле все чаще оказываются азиатские девушки, которые научились не только скрывать несовершенства, но и полностью менять свою внешность.

Одно из таких преображений шокировало людей и вызвало массу вопросов. Красавица на видео избавилась от своего макияжа, и перед пользователями появилась взрослая женщина без миловидного личика и с неровным цветом кожи. Кажется, что таких изменений невозможно достичь только с помощью косметики.

Посты с похожими трансформациями всегда собирают множество просмотров и удивленных комментариев. «Мужчин жалко. Приведет вот так домой красотулю, а из ванной выйдет ОНО», «Миксер мне в глаза!», «Так не может быть», — пишут ошарашенные зрители под роликами с преображением азиаток.