Красавец теперь он: как выглядит нелепый брат Кевина из фильма «Один дома»

Голливудская картина про забытого дома мальчика стала феноменальной: ее рейтинги и популярность со временем только растут, ни одни новогодние каникулы невозможно представить без этого душевного фильма. Настолько всех поразил шустрый ребенок с ангельским личиком и садистскими пристрастиями, сыгранный в ленте Маколеем Калкиным. Но свою детскую обаятельность сквозь года смог сохранить совсем другой персонаж известной комедии.

Уже в подростковом возрасте звездный ребенок Маколей перестал быть похожим на своего персонажа Кевина. Все черты его лица вытянулись, стали непропорциональными, взгляд затуманился, а обаятельная улыбка пропала. Дело в том, что Маколей повзрослел и перестал получать роли у режиссеров. Из-за этого у него началась депрессия, появились пристрастия к запрещенным веществам, а в 2012 году актера даже доставили в клинику после попытки самоубийства.

Но вот у актера, исполнившего на экране кузена Кевина, судьба сложилась совсем иначе. И это особенно драматично, учитывая, что сыграл этого персонажа родной младший брат Маколея ― Киран Калкин. Отец мальчиков делал ставку именно на старшего сына. С детства он отправлял его на кастинги, настраивал на успешную звездную карьеру, а младший ребенок, по его мнению, был не таким миловидным, а потому и успешной карьеры от него не ждали.

Ставка в итоге оказалась провальной: Маколей вырос в болезненного невротика с неудавшейся карьерой, а Киран, напротив, трансформировался в симпатичного мужчину с большим количеством первоклассных ролей. Карие глаза, жгучие темные волосы и высокие скулы обеспечили ему участие в таких картинах, как «Отец невесты», «Некуда бежать», «Великан» и «Скотт Пилигрим против всех».