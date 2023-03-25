Красавец-спортсмен с ангельским голосом: каким вырос сын Наталии Антоновой (фото)

Наталия Антонова не только успешная актриса, но и многодетная мать. Любопытно, что у артистки рождаются исключительно мальчики. Первому мужу, актеру Александру Вершинину, она подарила сына Артема, а второму супругу, врачу Николаю Семенову, — сыновей Никиту и Максима.

Артистка не прячет наследников от любопытных глаз. Более того, с Никитой она придумала новую рубрику для своего микроблога. Вместе с ним актриса занимается спортом, снимая видео, которые впоследствии публикует в Сети. Один из таких роликов произвел фурор.

Поклонники Антоновой отметили, что Никита вырос красавцем-спортсменом с ангельским голосом. Интернет-пользователи восхитились не только внешностью звездного наследника, но и теплыми отношениям матери и сына.