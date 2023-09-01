Красавец с трагической судьбой: вот кто озвучивал Сюмбюль-ага из «Великолепного века»

Одним из самых ярких героев «Великолепного века» стал Сюмбюль-ага, которого воплотил Селим Байрактар. При переводе на русский свой голос служащему во дворце Топкапы подарил артист, чьей участи точно не позавидуешь.

Персонажа озвучил Сергей Смирнов — актер Театра Российской Армии. Его голосом говорили такие мачо Голливуда, как Ричард Гир и Антонио Бандерас. Но больше талантливый самородок никогда не будет заниматься дубляжом.

В возрасте 37 лет красавец скончался от страшного недуга. Когда началась пандемия, Смирнов подхватил злополучный вирус. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но их усилия успехом не увенчались.

Новость о гибели знаменитости стала шоком для его коллег по исторической саге. Больше всех переживала Ирина Киреева, озвучившая Хюррем. Актриса призналась, что в реальной жизни они с Сергеем были точно как Роксолана и ее верный слуга.