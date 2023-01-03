Красавец получше голливудских: ахнете, увидев юного Валентина Гафта (фото)

Валентин Гафт стал узнаваемым актером уже в довольно зрелом возрасте. Большинству зрителям он знаком по фильмам «Гараж», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи». Сегодня мало кто помнит о кинолентах с Гафтом 50-х годов, а ведь уже тогда актер выделялся на фоне других коллег.

Уже в молодые годы артист был видным и привлекательным мужчиной. Глядя на архивные фотографии и кадры из старых фильмов, его легко принять за американского или европейского актера. Нет сомнений, что Гафту предложили бы роль Джеймса Бонда, будь он голливудским артистом. Даже внешне актер похож на Шона Коннери и Тимоти Далтона. С последним его объединяет характерная ямочка на подбородке, которая считается символом мужественности.

Из-за «западной» внешности Гафт не был востребован в начале своей карьеры. Ему давали роли злодеев и отрицательных героев. Но с развитием кино в СССР он стал играть аристократичных англичан и французов. И, стоит признать, в этих образах Гафт выглядел как настоящий европеец.