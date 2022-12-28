Красавец лучше голливудских: ахнете, увидев молодого Эммануила Виторгана (фото)

Эммануил Виторган считается одним из самых востребованных актеров своего поколения. Головокружительный карьерный успех ему обеспечили талант, харизма и, конечно, видная внешность.

Лицо Виторгана нельзя было назвать типичным для советского кино, ведь он выгодно выделялся на фоне простецких парней. Его мужественные черты лица, пронзительный взгляд и артистократизм сводили с ума миллион поклонниц. Виторгана нельзя назвать роковым красавчиком, хотя однажды он разбил сердце любимой женщины. Его первой супругой стала коллега Тамара Румянцева, с которой они встречались еще со студенчества.

Их первые годы семейной жизни можно назвать идиллией. Однако спустя всего несколько лет Виторган увлекся актрисой Аллой Батлер — она сразила его своей красотой, грацией и удивительным голосом. Артист оставил Румянцеву и дочь, полностью окунувшись в новые отношения.

В браке с новой женой родился сын, будущий известный актер Максим Виторган. Батлер жертвовала карьерой ради мужа и семьи, пока Эммануил Гедеонович разъезжал по гастролям и съемкам. Они прожили вместе 30 лет, пока Анны не стало — она много лет боролась с онкологией.

Виторган тяжело переживал уход любимой супруги, пока не встретил другую женщину — Ирину Млодик. Третья жена отлично поладила с внуками своего мужа и подарила ему двух очаровательных дочерей.