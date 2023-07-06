Красавец-качок из группы Hi-Fi больше не поет: зато другое он делает на отлично

Тимофей Пронькин вошел в «золотой» состав поп-группы Hi-Fi наравне с Митей Фоминым и Оксаной Олешко. Он выделялся своей брутальной фигурой, пластичностью и эффектной внешностью.

До участия в Hi-Fi Тимофей танцевал в клубах. Попадание в поп-группу стало для Пронькина огромной удачей, ведь это принесло ему сумасшедшую популярность. Артист проработал в Hi-Fi дольше всех — он был верен проекту 13 лет. В 2009 году после ухода Фомина Тимофей стал вокалистом группы.

Сегодня основная деятельность 48-летнего Пронькина не связана с шоу-бизнесом. Певец владеет собственной столярной мастерской «Чувство дома» и занимается изготовлением мебели — годы, проведенные в спортзале, прошли не зря. В соцсетях музыкант часто рассказывает о своей работе и делится лайфхаками.

Тимофей состоялся не только как артист и бизнесмен, но и как примерный семьянин. Уже много лет Пронькин живет с Любовью Колтуновой, которая занимается психологией. У супругов двое сыновей.