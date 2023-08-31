Красавец из «Вечного зова» дожил до 100 лет в светлом уме и памяти: знал пару хитростей

Николай Дупак до самого последнего дня держался молодцом. В 99 лет он все еще водил машину, за что в ГАИ его прозвали самым старым автомобилистом.

Актер скончался этой весной, успев раскрыть свои главные секреты. Красавец из «Вечного зова» дожил до 100 лет в здравом уме и памяти благодаря нескольким хитростям.

Артист тщательно следил за питанием: не пил кофе, сахар заменял медом, черносливом или курагой, исключил жареное, жирное и алкоголь, употреблял полтора литра воды в день. По утрам он делал легкую зарядку, но думал не только о здоровье тела, но и о здоровье духа.

Как пишет портал «Антенна», Дупак любил читать и смотреть фильмы, в которых снимался он или его друзья. Для знаменитости стакан всегда был наполовину полон: даже в самых трудных ситуациях он сохранял оптимизм, что, вне всяких сомнений, заметно продлило его жизнь.