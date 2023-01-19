Красавец достался иностранке: как выглядит старший сын Евгении Добровольской

Евгения Добровольская впервые стала мамой в 1986 году, когда состояла в браке с актером Вячеславом Барановым. Спустя несколько лет после рождения сына Степана супруги развелись, и артистке приходилось воспитывать наследника практически в одиночку, однако ее сын всегда отличался самостоятельностью.

Так, после школы Степан поступил в Плехановскую академию, а в 2012 году переехал жить в столицу Англии. Там он начал строить карьеру в сфере инвестирования и за прошедшие годы успел достичь немалых успехов.

Удачно сложилась и личная жизнь первенца звезды экрана. Не так давно он женился на словацкой модели Барборе Бедиове, а зимой 2021 года у них родился сын Даниил, который регулярно проводит время со своей бабушкой.

О жизни Степан рассказывает в социальных сетях, где постоянно делится снимками. Поклонники Добровольской не упускают из внимания эти публикации и искренне радуются за ее семью.