Красавец Антонио Бандерас сменил цвет волос: таким вы Зорро точно не видели

Красавец-актер и признанный секс-символ мирового кино Антонио Бандерас огорошил своих фанатов. Недавно на экраны вышел фильм «Месть Банши», где любимец женщин предстал в необычном виде.

Сюжет картины рассказывает о девушке по имени Делайла. Она бывший агент ЦРУ, которая одержима идеей мести. Дело в том, что ее отец погиб при невыясненных обстоятельствах, поэтому Делайла решает разобраться во всем и наказать врагов. В одной из главных ролей снялся Антонио Бандерас. Специально для участия в проекте актер кардинально сменил имидж: отпустил шикарную бороду и перекрасился в рыжий цвет.

Поклонницы со всего мира пришли в легкий шок, увидев обожаемого Зорро в таком образе. Теперь Антонио Бандерас стал похож на молодящегося старика, а не на того горячего красавчика из фильмов Роберта Родригеса. К слову, «Месть Банши» приняли довольно прохладно. По мнению зрителей, всем давно приелись однотипные картины о неубиваемых женщинах-киллерах.