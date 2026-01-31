Красавец-актер, но никто не связывает его с родителями: каким стал старший сын Лидии Вележевой и Алексея Гуськова

Этот актерский тандем Алексей Гуськов и Лидия Вележева блестяще сыграл в фильме «Классик». Об их паре ходит немало слухов, но они вместе.

У актеров двое сыновей. Оба связали себя с кинематографом. Но именно старший сын знаменитой актерской четы Лидии Вележевой и Алексея Гуськова, Владимир Гуськов стал актером.

О старшем сыне

Молодой человек окончил престижный Театральный институт имени Бориса Щукина, затем он был принят в актерский состав прославленного театра Маяковского. За годы работы в театре, он снялся в различных рейтинговых фильмах и сериалах. Его можно увидеть в таких проектах, как «Естественный отбор» м «Крапленый». Более того, в некоторых проектах сын сыграл вместе со своим звездным отцом.

Владимир также является любящим мужем и отцом.

О личном

Актер женат на коллеге Александре Барышевой. Самым важным событием в жизни Владимира стало рождение дочери Стефании в 2016 году. Так, Владимир сделал Лидию Вележеву и Алексея Гуськова счастливыми бабушкой и дедушкой.