Красавцу Тому Реддлу 43 года: посмотрите, что с ним стало

Любой, кто смотрел фильм «Гарри Поттер и Тайная комната», тут же вспомнит главного антагониста ленты — молодого мага-полукровку Тома Реддла, который позже станет Темным Лордом. Его роль с успехом воплотил на экране британец Кристиан Коулсон.

Красавец Кристиан настолько покорил своих фанаток, что они до сих пор пишут ему письма с просьбами взять их замуж. Но личную жизнь актер предпочитает скрывать. А вот о своем участии в «поттериане» до сих пор вспоминает с удовольствием, отмечая, что ему хорошо удалось сыграть свою роль.

По словам актера, возраст позволил ему успешно совместить в роли 16-летнего студента, каким являлся в тот момент Том Реддл, и «личность с разумом человека лет пятидесяти».

В знаменитую сагу его больше не приглашали, но он продолжает стабильно сниматься в известных проектах «Часы», «Хорошая жена», «Сестра Джеки» и в других.

Сейчас Коулсон перебрался в Нью-Йорк, где кроме съемок всерьез увлекся фотографией. Его снимки можно увидеть в официальных аккаунтах актера в соцсетях. Среди интересов Кристиана, по слухам, также значатся архитектура и экология.