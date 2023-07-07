Красавцу стоять рядом было стыдно: эта выходка поставила крест на браке Мордюковой

Нонна Мордюкова воплощала на экране образы сильных героинь, но в жизни была простой женщиной, душевной и ранимой. На первого мужа, актера Вячеслава Тихонова, актриса затаила обиду на всю жизнь. Муж стыдился выходок жены и просил ее быть более сдержанной.

Тихонов и Мордюкова поженились еще студентами, и ранний брак оказался большой ошибкой. Сама актриса признавалась, что они были полными противоположностями. Нонна Викторовна — настоящая кубанская казачка, с громким голосом и веселым нравом. Она всегда была душой компании и любила оказываться в центре внимания. Тихонов же всегда был тихим, скромным и неразговорчивым — неудивительно, что он так легко вжился в роль сдержанного разведчика Максима Исаева.

Вячеслав Васильевич просил жену быть потише и не исполнять при каждом удобном случае «частушки», как он называл любые песни, спетые Мордюковой. Усмирить свой нрав казачка так и не смогла, и вскоре после рождения сына Владимира актеры расстались.