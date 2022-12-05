Красавцу Смиту из «Секса в большом городе» за 50: обомлеете, увидев его сейчас

Об актере давно ничего не было слышно.

Многие зрительницы с упоением смотрели «Секс в большом городе» вовсе не потому, что им было интересно наблюдать за жизнью главных героинь. Не меньший интерес вызывали и красавцы-мужчины, засветившиеся на съемочной площадке популярного проекта.

Одним из таких стал Джейсон Льюис, воплотивший Смита, возлюбленного Саманты. В сериале он начал сниматься в возрасте 32 лет. Актер был просто очарователен: его улыбка и взгляд никого не могли оставить равнодушным.

Теперь же интернет-пользователи задаются вопросом о том, что же стало с Льюисом, который в последний раз появлялся на экранах в 2019-м. Сегодня актеру 51 год, и он по-прежнему выглядит великолепно. В Сети пишут, что артист не завершил карьеру и продолжает сниматься. Наладил он и личную жизнь. Зимой 2020-го Джейсон объявил о том, что помолвлен с продюсером Лиз Годвин.