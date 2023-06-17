Красавцу-мулату из группы «Премьер-министр» 47 лет: годы его не пощадили

В начале нулевых квартет «Премьер-министр» обожали все девушки и женщины страны. Поклонницы бурно обсуждали, кто из солистов самый-самый. Многим нравился красавец-мулат Питер Джейсон, который покорил женские сердца своей экзотичной внешностью.

Сегодня об артисте мало что слышно. После ухода из группы Питер занялся сольной карьерой, но большого успеха не снискал. Сегодня он выступает в столичных ресторанах и клубах и иногда гастролирует по стране вместе с братом.

47-летний Джейсон сильно изменился со времен песни «Девочка с севера». Он поседел и осунулся — в нем уже не узнать того кучерявого юношу с игривым взглядом. Перемены во внешности сказались и на популярности певца. Теперь женщины не бегают за ним толпами и не вешаются на шею, как раньше. Даже бывшие фанатки перестали узнавать Питера на улицах.

В пору удалой юности Джейсон слыл похитителем дамских сердец. Артист был женат трижды, но все браки рухнули. Сегодня бывшие супруги не общаются с Питером. По некоторым данным, сейчас певец встречается с актрисой Айгуль Мильштейн.