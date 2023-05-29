Красавчика из «Возвращения Мухтара» не узнать: вот как изменили его 20 лет

Съемки в сериале «Возвращение Мухтара» сыграли с Александром Носиком злую шутку. Актер обрел всероссийскую славу, но за успех пришлось заплатить высокую цену.

В роли старшего лейтенанта Артема Колосова артист покорил не одно женское сердце. Вот только сниматься в популярном проекте знаменитости не нравилось. Носика раздражал непроработанный сценарий. Все чаще он указывал сценаристам на грубые ошибки, а в результате выдвинул условие — повысить либо его гонорар, либо качество материала. Руководство сериала отказало и в том, и в другом.

После двух сезонов Носик покинул каст проекта.

На то была и другая причина — для всех он стал «Мухтаром» и режиссеры отказывались приглашать его в другие картины. Страх за свою карьеру оказался ненапрасным. Впоследствии актера практически перестали снимать.

За прошедшие 20 лет угасла не только его слава — сегодня поклонники не узнают в Носике того самого красавчика-блондина. Артист растерял свое очарование и постарел — его шевелюра заметно поредела, а лицо покрылось глубокими морщинами.