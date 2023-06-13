Красавчика из «Города первой любви» вынудили бежать из СССР: вот каким он стал

Писатель, художник, актер, многогранная и талантливая личность — все это уверенно можно сказать об Александре Калецком. Однако все его достижения достались ему так сложно, что и не знаешь, завидовать ли такой судьбе. Проблемы с властями, побег с родины и страх за свою жизнь составляют лишь малую часть этой истории.

Родился будущий артист в далеком холодном Мурманске. Однако вскоре он с родителями переезжает в Тулу, а после — в столицу, покорять Москву. Отучившись в Щукинском, он довольно быстро начал играть в различных постановках и сниматься в кино. Например, он снялся в кинохите «Город первой любви». Кроме того, Калецкий пробовал себя как исполнитель и художник. Казалось, ему удавалось все. Но при этом, его взгляды и творчество казались властям настолько антисоветскими, что привели к ожидаемому результату — им заинтересовалось КГБ. Начались аресты его друзей, преследование и даже избиения.

В результате Калецкий стал бояться, что его убьют, поэтому сбежал с будущей женой Еленой Брацлавской за границу.

Там он продолжил творческую деятельность и, стоит отметить, с немалым успехом. Он стал известным и востребованным художником и исполнителем. Периодически снимался, но роли были небольшими. Выставки его работ до сих пор проходят в западных странах. А вот личная жизнь у него не сложилась. После побега из СССР Александр расстался со своей супругой, и та ушла в монастырь.