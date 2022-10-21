Красавчика из фильма «Россия молодая» не узнает никто: его отказываются снимать

О молодом актере Степане Старчикове советские зрители узнали в 1982 году после выхода фильма «Россия молодая». 24-летний выпускник Школы-студии МХАТ сыграл капитана Сильвестра Иевлева. Высокий мужчина с темными волосами и голубыми глазами не оставил равнодушными зрительниц, заполучив большое число поклонниц. А критики оценили не только внешность, но и талант, вручив Степану Государственную премию.

Старчиков быстро стал одним из востребованных актеров, получая в 80-е годы множество главных ролей. Но в перестройку его не миновало безденежье: работы не хватало, актер вместе с женой и детьми перебивались с хлеба на воду. Степан хватался за любую работу: озвучивал книги, трудился на радио. С началом нулевых дела пришли в порядок, актер снова стал получать роли — в основном это были сериалы, а не полнометражные фильмы, но Старчиков был рад и этому.

Однако теперь актер превратился в «эпизодника»: ему поступают предложения лишь о малозаметных в сюжете персонажах. Причиной стала изменившаяся внешность Степана: он постарел, заметно прибавил в весе и совсем не похож на красавчика из фильма «Россия молодая». Убедиться в этом фанаты могли в проекте «Судьба человека», где Старчиков рассказал о своей невостребованности. Иногда у него настолько незначительные роли, что его фамилия даже не мелькает в титрах.