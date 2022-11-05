Красавчик с пышной шевелюрой: неожиданный образ принца Уильяма заставит вас ахнуть

В молодости принц Уильям считался одним из первых красавцев Великобритании. Многие отмечали сходство наследника престола с его мамой – легендарной принцессой Дианой.

Еще в 20 лет Уильям начал лысеть, а спустя десятилетия почти полностью лишился волос на голове. На фоне моложавой супруги Кейт 40-летний принц выглядит старше своих лет.

Художники пофантазировали, как бы Уильям выглядит с роскошной шевелюрой. С волосами принц сразу стал свежее и моложе. Впрочем, наверняка принцу не так важно, как выглядит его шевелюра, ведь Уильям – уважаемый человек, муж красавицы-жены, отец троих детей и будущий король Англии.