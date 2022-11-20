Красавчик, но подлец: как выглядит старший сын Шукшиной, отказавшийся от своего ребенка

Несколько лет назад семейство Шукшиных оказалось в эпицентре скандала. У сына Марии Шукшиной, Макара Касаткина, нашелся сын от его бывшей девушка Фрейи Зильбер, у которой проблемы с запрещенными веществами.

Макар отказался признавать маленького Марка, а Фрея пошла за правдой на ток-шоу.

Под давлением Шукшины все-таки приняли мальчика в семью. Маленький Марк жил вместе с папой и его новой женой Илоной, однако счастливый брак не продержался долго.

После развода Марк оказался никому не нужен: мальчик живет с няней,а иногда его навещает звездная бабушка. Сейчас 25-летний Макар не общается с сыном. Ни мама, ни папа маленького Марка не думают о своих родительских обязательствах.