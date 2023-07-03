Красавчик из «Сумерки» превратился бородатого папашу: на свежих кадрах вампира не узнать
Поклонницы разочарованы.
Вампирская сага «Сумерки» открыла сразу несколько молодых звезд. В их числе оказался и Джексон Рэтбоун, сыгравший загадочного и опасного Джаспера Хейла. Сегодня артиста уже не узнать.
После волны популярности звезда не оставила актерскую карьеру. Рэтбоун продолжает сниматься в кино, но столь же громкого проекта в его жизни так и не случилось.
Теперь знаменитость все свободное время посвящает семье — жене Шейле Хафсади и трем детям.
Многодетный отец заметно изменился за прошедшие годы. Вампирская бледность осталась в прошлом. Джексон Рэтбоун больше не похож на кумира школьниц — теперь это суровый бородатый мужчина и примерный семьянин.
Фото: соцсети, кадр из фильма "Сумерки" (2008)