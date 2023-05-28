Красавчик из сериалов полтора года провел в коме: смотреть на него без слез невозможно

Алексей Янин блистал во многих нашумевших сериалах. Он снимался в картинах «Клуб», «Дочки-матери», «Сильнее судьбы» и в других лентах.

У актера было множество поклонниц, ведь Янин считался эталонным красавцем: светлые глаза, обворожительная улыбка, мужественная фигура. Казалось, с годами Алексей становится только лучше. Но восемь лет назад в его жизни произошло страшное — у актера случился обширный инсульт, после чего он стал инвалидом.

Алексею провели сложнейшую операцию на головном мозге. Полтора года Янин провел в коме, из-за чего у него пострадало правое полушарие. С тех пор актер прикован к инвалидному креслу, он не может говорить и обслуживать себя. Также Алексей частично утратил память и страдает от проблем со зрением. Сегодня 40-летний Янин живет с матерью и отчимом. Они кормят его из ложечки, возят каждый день на прогулку и помогают заниматься на тренажерах.

Алексей выглядит плачевно — на него невозможно смотреть без слез. Несмотря на поддержку близких и дорогостоящее лечение, лучше актеру не становится.