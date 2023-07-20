Красавчик из сериала «Если наступит завтра» в 74 остается сердцеедом: ахнете, когда увидите

Криминальный мини-сериал «Если наступит завтра» вознес исполнителей главных ролей на вершину славы. Актер Том Беренджер, сыгравший красавчика-прохиндея Джеффа Стивенсона, обрел статус секс-символа.

Популярность к артисту пришла уже в солидном возрасте, когда ему было ближе к 40. В 80-х с его участием вышли знаковые картины «Ковбойская рапсодия», «Взвод», «Город страха». В 90-е и нулевые Беренджер оставался плаву и активно снимался в кино. В основном его приглашали в мелодрамы, криминальные и военные фильмы. По словам артиста, отрицательные роли ему были намного интереснее положительных.

Сегодня Том реже появляется в фильмах и сериалах, чем раньше. Актер заработал на безбедную старость и может себе позволить заслуженный отдых. 74-летний Беренджер по-прежнему носит статус рокового сердцееда, как и 30 лет назад. Том сохранил эталонную голливудскую улыбку и свой фирменный заигрывающий взгляд.

Актер был женат четыре раза, а его бурным романам нет числа. Также он является отцом шестерых детей.