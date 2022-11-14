Красавчик из Maneskin пять лет предан одной женщине: от ее фото станет тошно

После того как группа Maneskin победила на «Евровидении» в 2021 году, ее солиста моментально возвели в статус секс-символа. Эпатажный Дамиано Давид покорил женщин во всем мире. Однако сердце певца оказалось занято: красавец уже несколько лет счастлив со своей единственной.

На родине, в Италии, коллектив гремел еще в 2017 году, когда занял второе место на проекте X Factor. С тех пор личная жизнь каждого участника стала достоянием общества. И, конечно, больше всего интересовал фронтмен Дамиано. Смелый имидж и эпатажное поведение певца лишь подогревали любопытство. Давид выходил на сцену на каблуках и при полном боевом раскрасе, чем спровоцировал слухи о своей гомосексуальности.

Дамиано долго хранил молчание, но недавно решился на откровение. Солист Maneskin признался, что уже пять лет встречается с девушкой по имени Джорджия Солери. Она работает моделью и довольно популярна в Италии. Вскоре поползли слухи, что скоро Джорджия и скандальный фронтмен поженятся.

Солери ведет соцсети, в которых высказывает свою гражданскую позицию и нередко в провокационном виде, обнажаясь перед камерой и демонстрируя откровенные кадры.