Красавчик из «Комиссара Рекса» сильно сдал: вот как он выглядит сегодня

Зрители сериала «Комиссар Рекс» точно помнят отважного инспектора полиции и хозяина немецкой овчарки — Ричарда Мозеса. На экранах эту роль воплотил статный брюнет Тобиас Моретти, который на долгие годы стал кумиром многих женщин.

Актер обладал мужественными чертами лица и в роли полицейского смотрелся очень гармонично. Съемки в популярном сериале стали для него переломным моментом, после которого он зарекомендовал себя в качестве талантливого артиста.

Впрочем, успешный проект не гарантировал Тобиасу всемирную известность.

Получилось так, что после 4 сезона он прекратил работу над новыми эпизодами, и ему больше не удавалась играть в таких же масштабных сериалах.

Сегодня 64-летний актер вряд ли может надеяться на повторение былого успеха. Во многом это связано с его изменившейся внешностью. Моретти утратил свои густые темные волосы, и черты его лица теперь характерны для пожилого мужчины, а не для статного красавца.