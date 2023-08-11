Красавчик из фильмов Бондарчука теперь инвалид и затворник: его судьба тронет до слез

Когда в 2008 году на экраны вышел блокбастер «Обитаемый остров», зрители даже не сомневались, что исполнителю главной роли предначертано большое будущее в профессии. Поклонницы просто глаз не могли отвести от красавца Василия Степанова с его белокурыми локонами и пронзительными голубыми газами. И несмотря на то, что фильм Федора Бондарчука в итоге провалился в прокате, к актеру, которого он вывел в свет, было приковано всеобщее внимание.

По всей видимости, эта слава и испортила жизнь Степанову. Он мучился от популярности и переживал личную драму — крах романа с возлюбленной, актрисой Дарьей Егоровой. Этот стресс привел к тому, что Степанов долгое время находился в подавленном состоянии и депрессии. Дело даже кончилось госпитализацией в психиатрическую клинику.

Логично, что продолжать карьеру в таких условиях он не мог. Медики поставили ему диагноз «шизофрения», который обеспечил Степанову третью группу инвалидности. Сейчас 37-летний бывший актер нигде не снимается, дни он коротает на даче, ухаживая за пожилым отцом. Даже внешне короткостриженый брюнет Степанов уже ничем не напоминает того красавца из «Обитаемого острова».