Красавчик годами скрывал возлюбленную от друзей: увидев фото, поймете почему

Как говорил великий русский классик, любви все возрасты покорны. То же смело можно сказать и про внешность. Ведь нередко мы видим пары, которые, казалось бы, абсолютно не подходят друг другу внешне. И тем не менее они вместе, влюблены и счастливы. Но бывает так, что сделать выбор и рассказать о нем хотя бы самым близким — это абсолютно разные вещи. И второе сделать бывает намного сложнее, чем первое.

Такая же история случилась и с ребятами по имени Алин и Мария. Они встретились, полюбили друг друга и очень счастливы вместе. Вот только Алин долгое время не решался показать свою избранницу всему свету. Несколько лет парень буквально прятал свои чувства и свое отношение к Марии, как только рядом кто-то появлялся. Да и в соцсетях он не афишировал свои отношения. И причина этому была довольно весомой.

Все дело в том, что Мария весит почти на сто килограммов больше, чем ее возлюбленный. Парня это, по его словам, не смущает, а совсем наоборот. Однако появляться где-то с девушкой или рассказывать о ней Алин все же не торопился. Сам молодой человек объясняет это тем, что стремился защитить Марию, оградить ее от публичного порицания и намеков. Но все же он решился и опубликовал совместные фото.