Красавчик бросил беременную Изабель Аджани по факсу: посмотрите, что с ним сейчас

Звезды мирового масштаба не застрахованы от разочарований в личной жизни. Так, однажды французскую красавицу Изабель Аджани бросили по факсу.

Роман звезды фильма «Королева Марго» и английского актера Дэниэла Дэй-Льюиса начался в конце 80-х. Страсть между ними вспыхнула мгновенно, и вскоре Изабель перебралась к возлюбленному в его лондонскую квартиру. Аджани с головой утонула в этих отношениях, забыв о карьере и даже о своем сыне, которого она оставила во Франции.

Поклонники актеров не могли налюбоваться на эту эффектную пару, но их радость длилась недолго. Отношения двух звезд прекратились через шесть лет. Самое унизительное, что Дэниэл бросил Аджани по телефону. Он просто отправил ей факс, в котором сообщил о своем решении. Это стало страшным ударом для актрисы, которая на тот момент еще и была беременна. По словам Изабель, после этого они никогда не виделись.

Судьба Дэниэла после расставания сложилась хорошо. Он носит неофициальный титул «величайшего актера современности», а его киноработы удостаиваются престижных наград. Дэй-Льюис женат на Ребекке Миллер, дочери драматурга Артура Миллера. У супругов двое сыновей.