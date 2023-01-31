Красавчик-блондин из группы «Корни» женился на фанатке: ахнете, увидев ее спустя 10 лет

Многие поклонницы именитых красавцев спят и видят, как они выходят замуж за обожаемых кумиров. Но для некоторых эти грезы становятся реальностью. Так, фанатка солиста группы «Корни» Алексея Кабанова смогла осуществить свою заветную мечту.

Розалия Коноян была одной из многочисленных поклонниц артиста. Как-то девушка написала ему в соцсетях и, к своему удивлению, получила от Кабанова ответ. Завязалась беседа, и вскоре музыкант пригласил девушку в кино. Розалия произвела неизгладимое впечатление на Алексея. У пары начались отношения, а уже через год они сочетались законным браком.

С годами яркая черноглазая брюнетка Розалия почти не изменилась, однако ее сходство с бывшей пассией Алексея Сати Казановой становится все более очевидным. Кабанов крутил недолгий, но бурный роман с коллегой по шоу вскоре после «Фабрики». Возможно, именно из-за этого сходства Кабанов и положил глаз на Коноян.

Алексей и Розалия вместе уже больше десяти лет. За эти годы супруги прошли через множество испытаний, но любовь помогла им преодолеть все трудности. Кабанов часто выкладывает фотографии со своей благоверной, где оба они выглядят счастливыми.