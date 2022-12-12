Красавчик — закачаешься: ахнете, увидев молодого Бориса Щербакова (фото)

Многие прославленные артисты пришли в мир кино еще в детстве. Одним из таких актеров является Борис Щербаков, который начал свой путь к головокружительной карьере еще в 12 лет.

Его дебютом стал фильм «Мандат». Сюжет разворачивается в 1919 году и рассказывает о большевике Глебе Прохорове. Он вынужден скитаться со своим отпрыском Глебкой по деревням и добывать хлеб для голодающих петроградцев.

Роль сына большевика исполнил Борис Щербаков. Будущему кумиру россиян тогда выплатили 480 рублей, что в 1963 году считалось солидным доходом. Примечательно, что эти деньги молодой актер потратил не на себя, а на адвоката, ведь его отец попал в ДТП, сбив пешехода.

Роль Глебки принесла юному Борису Щербакову огромную популярность. Его дальнейший карьерный успех был обусловлен не только талантом, но и яркой внешностью. Уже в 12 лет артист считался привлекательным: точеные черты лица, белокурые локоны и глубокий взгляд выделяли его на фоне других мальчишек.

Щербакова не могли не заметить после столь успешно дебюта. Так что «Мандат» стал для него билетом в мир большого кино.