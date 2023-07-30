Красавцем уже не назовешь: Макс из «Кармелиты» совсем себя запустил

Сериал «Кармелита» собирал у экранов огромную аудиторию. С тех пор прошло 18 лет, и многие актеры за эти годы сильно изменились.

Одну из ключевых ролей исполнил Алексей Ильин — он сыграл возлюбленного Кармелиты Максима. На момент выхода сериала артисту исполнилось 25 лет, а сегодня ему 42 года.

Алексей — представитель известной актерской династии. Он родился в семье артиста Александра Ильина, который также является отцом Александра Ильина-младшего, сыгравшего Лобанова в «Интернах». Впервые Алексей появился на экранах еще в школьном возрасте. В восемь лет он попал в проект «Мелочи жизни», правда, ему досталась эпизодическая роль. Позже Ильин засветился в популярном сериале «Простые истины», где сыграл старшеклассника Бурундукова. Всего на счету артиста 50 киноработ. Его можно увидеть в лентах «Дети Арбата», «Туман», «Любимые женщины Казановы», «Училки в законе» и в других.

Увы, но сегодня в 42-летнем экранном Максиме не узнать того обаятельного ухажера Кармелиты. Он сильно состарился, набрал лишний вес и обзавелся морщинами. Поклонницы не могут смириться с тем, что их бывший кумир настолько себя запустил.