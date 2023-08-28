Красавцем не назовешь: как выглядит американский Костя Воронин (фото)

Не секрет, что создатели юмористического ситкома «Воронины» вдохновлялись сериалом «Все любят Рэймонда» и сняли его адаптацию для российского зрителя. В оригинальной киноленте главную роль исполнил Рэй Романо. Это знаменитый стендап комик, который придумал идею сериала и брал истории из своей реальной жизни.

Красавцем актера назвать нельзя, зато благодаря потрясающему чувству юмора и харизме он смог завоевать сердца миллионов поклонников. Сериал адаптировали десятки стран, в том числе Польша, Индия и Россия. Правда, в нашем варианте концепция немного изменилась.

Если в американской версии ключевой фигурой был главный герой Рэй, а все остальные как бы вращались вокруг него, то в российском варианте Костя Воронин стал равнозначным членом семьи наряду с остальными. Стоит отметить, что «Воронины» обошли по количеству эпизодов картину «Все любят Рэймонда». Всего было отснято 24 сезона российской киноадаптации.