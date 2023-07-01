Красавца Сергея Рогожина не узнать: фанаты обомлели от увиденного

Сергея Рогожина вспомнит каждый, кто любил музыку 80-х. Певец был солистом коллектива «Форум», который известен хитами «Черный дракон», «На соседней улице», «Ревность» и другими шлягерами.

Сергей недолго состоял в группе и быстро перешел в сольное плавание. Поначалу ему сопутствовал успех, однако грянули 90-е, и артисту стало не до концертов. Рогожину нужно было кормить семью, и поэтому он забросил творчество и занялся бизнесом.

Музыкант переквалифицировался в финансового консультанта и устроился в швейцарскую компанию. От простого менеджера он вырос до директора по маркетингу.

Сегодня у Рогожина все хорошо. Он состоялся как предприниматель и образцовый семьянин. Однако с годами внешне артист кардинально изменился. Теперь у него невзрачное лицо, седая поредевшая голова и тусклый взгляд. Харизматичный красавец с черными локонами канул в лету.

«Эффектная была внешность. Но сам недолго продержался», «Мрачный какой-то стал», «Жаль, утратил всю энергетику»,

— написали пользователи сети.