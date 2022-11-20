Красавца Петю из «Все будет хорошо» не узнать: фанатки будут разочарованы

Марк Горонок стал известен благодаря фильму «Все будет хорошо», в котором снялся в 22 года. Пользователи Сети были уверены, что на их глазах зажигается звезда будущей легенды экрана, однако судьба артиста сложилась совершенно иначе, и он надолго пропал из кинематографа.

В первое время после выхода ленты Горонок был весьма востребованным артистом. Его пригласили на сцену «Ленкома», а режиссеры не скрывали, что хотят видеть его в своих проектах. Но спустя год у знаменитости обнаружили псориаз, а чуть позже — гепатит, из-за чего ему пришлось на полтора года уйти из профессии. За это время Горонка уволили из «Ленкома», а режиссеры потеряли к нему интерес.

Вернувшись в профессию, Горонок понял, что потерял свою славу. Он начал подрабатывать таксистом и занялся остеклением балконов, а спустя некоторое время его пригласили в театр «Буфф», где он исполнил несколько ярких ролей. После он открыл компанию по организации праздников, которую назвал в честь своего главного фильма — «Все будет хорошо».

Сегодня о своей жизни Горонок рассказывает в личных блогах. Он регулярно публикует снимки, на которых показывает быт и свою семью. При этом многие фанаты отмечают, насколько сильно годы и профессиональные неудачи сказались на некогда популярном артисте: судя по фотографиям, он страдает от лишнего веса и уже не может похвастаться такой же густой шевелюрой, как раньше.