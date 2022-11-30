Красавца Брагина из «Склифосовского» не узнать: «Щеки в кадр не влезли» (фото)

Максима Аверина знают и любят по роли Олега Брагина из популярного сериала «Склифосовский». Вот только актер больше не похож на своего красавца-героя.

Артист дал новое интервью Татьяне Устиновой для программы «Мой герой». В кадре Аверин предстал не таким, каким его привыкли видеть. Звезда экрана заметно поправился, чем немало расстроил своих фанатов. «Щеки в кадр не влезли», — пишут интернет-пользователи, глядя на знаменитость.

Стоит отметить, что ранее актер экспериментировал со своим весом. Например, ради роли в сериале «Человек-приманка» он набрал 15 лишних килограммов. Впоследствии Аверин принялся худеть при помощи сыроеденения — употреблял в пищу только сырые продукты. Это принесло результат, но, как показало время, сохранить его артист так и не смог.

Добавим, что ранее в Сети писали о том, что в жизни Аверина начался непростой период. Якобы он пристрастился к спиртному, из-за чего его внешность изменилась не в лучшую сторону.