Крамарову и не снилось: как рыжий из «Большой перемены» стал звездой Голливуда

Актер Илья Баскин играл эпизодические роли в советском кино, наиболее знаковая из которых – рыжий взъерошенный ученик в «Большой перемене». В 1976 году актер решил уехать из СССР, чтобы покорить Голливуд, и не прогадал – в США Баскин снялся во множестве известных картин.

Поначалу в Америке все складывалось плохо: актер работал в ресторане, продавал страховки и бесконечно проходил кастинги. Тем не менее, удача улыбнулась упорному Илье Баскину. Он сыграл в таких фильмах, как «Имя розы», «Северная сторона», «Квантовый скачок», «Крутой Уокер», «Неистребимый шпион», «Остин Пауэрс: Международный человек-загадка», «Сердцеедки», «Человек-паук» (2 и 3 части), «Мыслить как преступник», «Ангелы и демоны», «Трансформеры 3: Темная сторона Луны».

Сейчас актеру 72 года. Долгие годы он дружил с Савелием Крамаровым, который в начале 1980-х годов приехал в США по приглашению Баскина. Илья Баскин также был дружен с голливудской звездой Робином Уильямсом.