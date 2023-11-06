Крамаров пострадал из-за «Новых неуловимых мстителей»: дело вот в чем

Одним из самых ярких фильмов в карьере Савелия Крамарова стала приключенческая лента «Неуловимые мстители». В картине он исполнил роль Ильи Верехова, которую повторил в продолжении. Зрители были в восторге от захватывающего кино, но мало кто догадывался, с какими сложностями столкнулся прославленный артист во время работы.

Дело в том, что к началу съемок второй части Крамаров был уже всесоюзной знаменитостью. Люди узнавали его на улицах, просили автографы. Поэтому в Крыму, где проходила работа над картиной, он пользовался огромной популярностью.

Однако сам Крамаров не был в восторге от своей известности.

Поклонники не только не давали работать, глазея со всех сторон, но и мешали ему наслаждаться летней Ялтой в перерывах между съемками. Поэтому Крамаров решил избегать внимания публики.

Все дни он просидел в своем гостиничном номере. Артист не выходил на улицу и запирался в комнате, чтобы не встречаться с фанатами. Он так и не смог изучить приморский город и весь летний зной пережидал в отеле.