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Крамаров ненавидел съемки в этом фильме: запирался в отеле, боялся шаг ступить на улицу

5 декабря 2023 12:30
Крамаров ненавидел съемки в этом фильме: запирался в отеле, боялся шаг ступить на улицу

Артист не знал, куда и деться.

Съемки второй части фильма «Неуловимые мстители» принесли немало проблем всем актерам, особенно четверке главных героев из первой части. Снявшись в этой картине, они обрекли себя на славу и сопряженные с этой славой проблемы. Бешеная популярность в одночасье привела к тому, что артистов стали донимать и узнавать на улицах поклонники.

Особенно сложно было Савелию Крамарову. Фразы, произнесенные его персонажем, растащили на цитаты. Когда актер появлялся на улицах Ялты, ему непременно кричали вслед: «Нечистая!» Иногда это делали даже хором: и дети, и взрослые. Такое внимание очень сильно раздражало артиста. Он предпочитал не выходить из гостиницы, когда в съемочном процессе возникали перерывы или случались выходные.

Харизма Крамарова заставила толпу поклонников так своеобразно восхищаться его талантом и проявлять свою любовь. Это также привело к потере личной свободы и отсутствию возможности спокойно наслаждаться прогулками по улицам.

Фото: Legion-Media, Igor Gnevashev/Russian Look/Globallookpress.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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