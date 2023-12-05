Крамаров ненавидел съемки в этом фильме: запирался в отеле, боялся шаг ступить на улицу

Съемки второй части фильма «Неуловимые мстители» принесли немало проблем всем актерам, особенно четверке главных героев из первой части. Снявшись в этой картине, они обрекли себя на славу и сопряженные с этой славой проблемы. Бешеная популярность в одночасье привела к тому, что артистов стали донимать и узнавать на улицах поклонники.

Особенно сложно было Савелию Крамарову. Фразы, произнесенные его персонажем, растащили на цитаты. Когда актер появлялся на улицах Ялты, ему непременно кричали вслед: «Нечистая!» Иногда это делали даже хором: и дети, и взрослые. Такое внимание очень сильно раздражало артиста. Он предпочитал не выходить из гостиницы, когда в съемочном процессе возникали перерывы или случались выходные.

Харизма Крамарова заставила толпу поклонников так своеобразно восхищаться его талантом и проявлять свою любовь. Это также привело к потере личной свободы и отсутствию возможности спокойно наслаждаться прогулками по улицам.